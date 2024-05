NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Great Southern Bancorp-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Great Southern Bancorp-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp am 08.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,60 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 2,56 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Great Southern Bancorp beläuft sich auf 19,28 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 0,521 Prozent zugenommen.

Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der Great Southern Bancorp-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 53,08 USD. Das Great Southern Bancorp-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,70 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,62 Prozent.

Great Southern Bancorp-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von Great Southern Bancorp via NASDAQ um 7,59 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 14,24 Prozent stärker zugenommen als der Great Southern Bancorp-Kurs.

Dividendenprognose von Great Southern Bancorp

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,01 Prozent steigen.

Great Southern Bancorp-Basisinformationen

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Great Southern Bancorp beträgt aktuell 613,384 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Great Southern Bancorp beläuft sich aktuell auf 10,57. Der Umsatz von Great Southern Bancorp belief sich in 2023 auf 328,590 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 5,65 USD.

Redaktion finanzen.at