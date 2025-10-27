Harmonic Aktie

WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

Harmonic-Investment 27.10.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Harmonic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Harmonic-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,659 Harmonic-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 707,04 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 24.10.2025 auf 10,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,30 Prozent.

Harmonic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

