NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor 3 Jahren eingebracht

Hooker Furniture-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hooker Furniture-Anteile 26,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,833 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,71 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Papiers am 15.10.2024 auf 16,36 USD belief. Mit einer Performance von -37,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 173,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at