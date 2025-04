Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Mittwochabend Kursgewinne.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,50 Prozent stärker bei 16 708,05 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 3,56 Prozent stärker bei 16 880,29 Punkten, nach 16 300,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 17 029,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 642,66 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 4,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, mit 17 784,05 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.01.2025, einen Stand von 20 053,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 696,64 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,34 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 118,61 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Pegasystems (+ 28,78 Prozent auf 88,55 USD), Innodata (+ 10,08 Prozent auf 34,39 USD), Ultra Clean (+ 9,81 Prozent auf 20,70 USD), FARO Technologies (+ 9,59 Prozent auf 26,40 USD) und Nortech Systems (+ 9,40 Prozent auf 8,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil CRESUD (-3,86 Prozent auf 11,72 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-2,97 Prozent auf 5,22 USD), Sangamo Therapeutics (-2,86 Prozent auf 0,75 USD), Lifetime Brands (-2,62 Prozent auf 3,72 USD) und Hooker Furniture (-2,50 Prozent auf 8,97 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 62 346 643 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,642 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,76 erwartet. Im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at