NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein JetBlue Airways-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 11.04.2021 wurde das JetBlue Airways-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der JetBlue Airways-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 47,483 JetBlue Airways-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 324,31 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 10.04.2024 auf 6,83 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 324,31 USD entspricht einer negativen Performance von 67,57 Prozent.

JetBlue Airways war somit zuletzt am Markt 2,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at