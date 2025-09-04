NVIDIA Aktie
Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen
Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,98 Prozent fester bei 21 707,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,196 Prozent höher bei 21 539,91 Punkten in den Handel, nach 21 497,73 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 21 469,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 711,96 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,95 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 04.08.2025, bei 21 053,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19 460,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 084,30 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,59 Prozent nach oben. Bei 21 803,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell American Eagle Outfitters (+ 37,96 Prozent auf 18,79 USD), CIENA (+ 23,31 Prozent auf 116,92 USD), Innodata (+ 12,05 Prozent auf 41,10 USD), Amtech Systems (+ 10,52 Prozent auf 6,41 USD) und Geospace Technologies (+ 7,41 Prozent auf 18,85 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Americas Car-Mart (-18,23 Prozent auf 36,51 USD), Methode Electronics (-8,24 Prozent auf 7,02 USD), JetBlue Airways (-6,61 Prozent auf 5,09 USD), Salesforce (-4,85 Prozent auf 244,01 USD) und AXT (-3,90 Prozent auf 2,96 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 30 391 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,576 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
