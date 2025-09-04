NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ Composite-Performance 04.09.2025 22:34:50

Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

So bewegte sich der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,98 Prozent fester bei 21 707,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,196 Prozent höher bei 21 539,91 Punkten in den Handel, nach 21 497,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 21 469,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 711,96 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,95 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 04.08.2025, bei 21 053,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19 460,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 084,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,59 Prozent nach oben. Bei 21 803,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell American Eagle Outfitters (+ 37,96 Prozent auf 18,79 USD), CIENA (+ 23,31 Prozent auf 116,92 USD), Innodata (+ 12,05 Prozent auf 41,10 USD), Amtech Systems (+ 10,52 Prozent auf 6,41 USD) und Geospace Technologies (+ 7,41 Prozent auf 18,85 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Americas Car-Mart (-18,23 Prozent auf 36,51 USD), Methode Electronics (-8,24 Prozent auf 7,02 USD), JetBlue Airways (-6,61 Prozent auf 5,09 USD), Salesforce (-4,85 Prozent auf 244,01 USD) und AXT (-3,90 Prozent auf 2,96 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 30 391 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,576 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 NVIDIA Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 89,50 -0,56% Agilysys Inc.
Alliance Resource Partners LP 22,76 -0,83% Alliance Resource Partners LP
American Eagle Outfitters Inc. 14,50 22,88% American Eagle Outfitters Inc.
America's Car-Mart Inc. 36,51 -18,23% America's Car-Mart Inc.
Amtech Systems Inc. 4,94 0,00% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 2,62 1,86% AXT Inc.
CIENA Corp. 97,20 19,59% CIENA Corp.
Geospace Technologies Corp 18,85 7,41% Geospace Technologies Corp
Innodata Inc. 34,04 8,34% Innodata Inc.
JetBlue Airways Corp. 4,71 1,94% JetBlue Airways Corp.
Methode Electronics Inc. 6,55 0,77% Methode Electronics Inc.
NVIDIA Corp. 146,70 0,84% NVIDIA Corp.
Salesforce 209,40 -4,49% Salesforce
Upbound Group Inc Registered Shs 21,20 0,95% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 707,69 0,98%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:47 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen höher -- ATX und DAX gehen stärker aus dem Handel -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen schlossen am Donnerstag ins Plus. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen