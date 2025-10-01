Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent auf 22 755,16 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,570 Prozent schwächer bei 22 530,95 Punkten, nach 22 660,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 516,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 782,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,663 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 455,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 202,89 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 910,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,02 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22 801,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Biogen (+ 10,09 Prozent auf 154,22 USD), AXT (+ 9,35 Prozent auf 4,91 USD), Repligen (+ 9,08 Prozent auf 145,81 USD), Compugen (+ 8,84 Prozent auf 1,60 USD) und Ballard Power (+ 8,82 Prozent auf 2,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Trend Micro (-8,41 Prozent auf 53,39 USD), Donegal Group B (-5,23 Prozent auf 15,75 USD), Taylor Devices (-5,14 Prozent auf 46,54 USD), JetBlue Airways (-4,88 Prozent auf 4,68 USD) und EZCORP (-4,78 Prozent auf 18,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 47 232 279 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,755 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at