NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Tencor-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die KLA-Tencor-Aktie letztlich bei 316,26 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die KLA-Tencor-Aktie investiert, befänden sich nun 31,620 KLA-Tencor-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2024 gerechnet (818,04 USD), wäre das Investment nun 25 866,06 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +158,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für KLA-Tencor eine Börsenbewertung in Höhe von 106,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at