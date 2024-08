NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Mind CTI-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Mind CTI-Papier bei 3,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Mind CTI-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 076,923 Mind CTI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 753,85 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 23.08.2024 auf 1,87 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 42,46 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Mind CTI einen Börsenwert von 37,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at