Kursentwicklung 19.09.2025 20:04:50

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite nachmittags freundlich

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite nachmittags freundlich

Der NASDAQ Composite macht am Freitagnachmittag Gewinne.

Am Freitag springt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 22 571,52 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,372 Prozent auf 22 554,32 Punkte an der Kurstafel, nach 22 470,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 591,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 22 497,71 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,48 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 19.08.2025, mit 21 314,95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, bei 19 546,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 013,98 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,07 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 591,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cerus (+ 13,85 Prozent auf 1,48 USD), AXT (+ 9,09 Prozent auf 4,32 USD), Ballard Power (+ 4,77 Prozent auf 2,75 USD), Mind CTI (+ 4,31 Prozent auf 1,21 USD) und AAON (+ 3,84 Prozent auf 92,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil DexCom (-10,08 Prozent auf 68,14 USD), SMC (-9,31 Prozent auf 295,50 USD), Comtech Telecommunications (-8,03 Prozent auf 2,29 USD), Integra LifeSciences (-6,50 Prozent auf 14,38 USD) und Nissan Motor (-5,60 Prozent auf 2,39 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34 536 405 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,518 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

