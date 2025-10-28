Nice Systems Aktie

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

Lohnendes Nice Systems-Investment? 28.10.2025 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nice Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Nice Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 226,90 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Nice Systems-Aktie investierten, hätten nun 0,441 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,29 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Papiers am 27.10.2025 auf 134,53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,71 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

