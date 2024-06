NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nissan Motor Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor am 25.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 20,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 100,00 Prozent an. 58,76 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 200,21 Prozent angehoben.

Dividendenrenditeanpassung

Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Nissan Motor wird der Nissan Motor-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Nissan Motor-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Nissan Motor-Anteilsscheins 3,29 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,00 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr blieb der Nissan Motor-Aktienkurs im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Nissan Motor-Kurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Nissan Motor

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 24,86 JPY. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,54 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten der Nissan Motor-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Nissan Motor steht aktuell bei 2,019 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Nissan Motor weist aktuell ein KGV von 5,51 auf. Der Umsatz von Nissan Motor betrug in 2024 12,686 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 110,47 JPY.

Redaktion finanzen.at