Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Montagshandels ab

Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich Verluste in Höhe von 2,55 Prozent auf 15 870,90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,43 Prozent tiefer bei 16 052,76 Punkten in den Handel, nach 16 286,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16 066,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 685,33 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 784,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.01.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 756,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 282,01 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,69 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FreightCar America (+ 6,98 Prozent auf 5,98 USD), Neogen (+ 6,83 Prozent auf 4,69 USD), Geron (+ 6,30 Prozent auf 1,35 USD), Sangamo Therapeutics (+ 4,31 Prozent auf 0,74 USD) und Capital City Bank Group (+ 3,67 Prozent auf 35,56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-16,67 Prozent auf 2,15 USD), Innodata (-10,17 Prozent auf 29,68 USD), Modine Manufacturing (-8,65 Prozent auf 69,30 USD), Commercial Vehicle Group (-7,41 Prozent auf 0,83 USD) und Bassett Furniture Industries (-7,11 Prozent auf 17,37 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 65 088 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,569 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,31 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at