NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Nissan Motor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 532,10 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,188 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nissan Motor-Aktie auf 575,60 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,18 JPY wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,18 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Nissan Motor eine Marktkapitalisierung von 2,13 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at