NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 982,00 JPY wert. Bei einem Investment von 1 000 JPY in das Nissan Motor-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,018 Nissan Motor-Anteilen. Die gehaltenen Nissan Motor-Papiere wären am 02.07.2024 557,43 JPY wert, da der Schlussstand 547,40 JPY betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -44,26 Prozent.

Nissan Motor wurde am Markt mit 2,07 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at