NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen Nissan Motor-Anteile an diesem Tag bei 713,90 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,140 Nissan Motor-Aktien. Die gehaltenen Nissan Motor-Papiere wären am 17.09.2024 53,61 JPY wert, da der Schlussstand 382,70 JPY betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,39 Prozent verringert.

Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 1,43 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at