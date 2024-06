NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie gebracht.

Am 14.06.2014 wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die O Reilly Automotive-Anteile bei 149,54 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 6,687 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.06.2024 gerechnet (995,78 USD), wäre die Investition nun 6 658,95 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 6 658,95 USD entspricht einer Performance von +565,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive belief sich zuletzt auf 58,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at