NASDAQ Composite Index-Titel Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Petroleum Geo-Services ASA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Petroleum Geo-Services ASA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Petroleum Geo-Services ASA-Anteile via Börse OSL gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,69 NOK. Bei einem Investment von 1 000 NOK in Petroleum Geo-Services ASA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,901 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.12.2023 auf 7,97 NOK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 402,64 NOK wert. Mit einer Performance von +40,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Petroleum Geo-Services ASA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,75 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at