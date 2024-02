NASDAQ Composite Index-Titel Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Petroleum Geo-Services ASA von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie via Börse OSL gehandelt. Zum Handelsende standen Petroleum Geo-Services ASA-Anteile an diesem Tag bei 9,01 NOK. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 NOK in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 110,494 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Petroleum Geo-Services ASA-Aktie auf 6,55 NOK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 273,74 NOK wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,26 Prozent.

Alle Petroleum Geo-Services ASA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,33 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at