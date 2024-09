NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pool von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pool-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Pool-Papier an diesem Tag bei 194,91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,513 Pool-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 06.09.2024 175,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 341,37 USD belief. Damit wäre die Investition 75,14 Prozent mehr wert.

Der Pool-Wert an der Börse wurde auf 13,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at