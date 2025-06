Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,20 Prozent auf 19 529,95 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 19 526,99 Punkte an der Kurstafel, nach 19 298,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 19 464,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 593,18 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2,45 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.05.2025, mit 17 689,66 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.03.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 18 069,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 173,12 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 1,29 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 12,25 Prozent auf 51,23 USD), Cerus (+ 9,42 Prozent auf 1,51 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 9,06 Prozent auf 6,62 USD), Ballard Power (+ 7,75 Prozent auf 1,53 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7,72 Prozent auf 0,53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Royal Gold (-4,31 Prozent auf 175,93 USD), Dorel Industries (-4,01 Prozent auf 1,03 USD), SMC (-3,87 Prozent auf 359,10 USD), Pool (-3,69 Prozent auf 297,08 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,02 Prozent auf 4,17 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 870 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,044 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Park-Ohio-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at