NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Power Integrations Anlegern eine Freude

Power Integrations-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Power Integrations-Ausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations am 17.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,77 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,94 Prozent an.

Dividendenrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss notierte die Power Integrations-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 76,79 USD. Für das Jahr 2023 verzeichnet das Power Integrations-Papier eine Dividendenrendite von 0,94 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,00 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Power Integrations-Kurs via NASDAQ 124,70 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 135,64 Prozent stärker zugenommen als der Power Integrations-Kurs.

Dividendenerwartung von Power Integrations

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,80 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,00 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Power Integrations

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Power Integrations beläuft sich aktuell auf 4,354 Mrd. USD. Das KGV von Power Integrations beläuft sich aktuell auf 84,89. 2023 setzte Power Integrations 444,540 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,97 USD.

Redaktion finanzen.at