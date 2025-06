NASDAQ-Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Das machte das Börsenbarometer in New York am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,32 Prozent stärker bei 19 460,49 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 19 434,94 Punkte an der Kurstafel, nach 19 398,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 493,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 359,09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 977,73 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 04.03.2025, bei 18 285,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 857,05 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0,932 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Myriad Genetics (+ 8,40 Prozent auf 5,29 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,97 Prozent auf 6,50 USD), Power Integrations (+ 7,13 Prozent auf 54,55 USD), Ballard Power (+ 6,15 Prozent auf 1,38 USD) und ON Semiconductor (+ 6,14 Prozent auf 50,28 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Neogen (-17,33 Prozent auf 4,96 USD), Compugen (-6,56 Prozent auf 1,71 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,82 Prozent auf 53,87 USD), Commercial Vehicle Group (-4,76 Prozent auf 1,40 USD) und Geospace Technologies (-4,48 Prozent auf 6,39 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 670 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,024 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Park-Ohio-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at