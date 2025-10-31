Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Rentabler Radware-Einstieg?
|
31.10.2025 10:04:19
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Radware-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Radware-Aktie bei 23,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 43,440 Radware-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 103,39 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 30.10.2025 auf 25,40 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,34 Prozent.
Zuletzt verbuchte Radware einen Börsenwert von 1,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!