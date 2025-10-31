NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Radware-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Radware-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Radware-Aktie bei 23,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 43,440 Radware-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 103,39 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 30.10.2025 auf 25,40 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,34 Prozent.

Zuletzt verbuchte Radware einen Börsenwert von 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at