Razvitie industry Aktie

Razvitie industry

WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

Rentables Razvitie industry-Investment? 31.10.2025 10:04:19

NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Razvitie industry-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Razvitie industry-Anteilen via Börse BUL ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 2,42 BGN. Bei einem Razvitie industry-Investment von 1 000 BGN zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 413,223 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 3,22 BGN (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 330,58 BGN wert. Aus 1 000 BGN wurden somit 1 330,58 BGN, was einer positiven Performance von 33,06 Prozent entspricht.

Am Markt war Razvitie industry jüngst 32,96 Mio. BGN wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

