NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Razvitie industry-Anteilen via Börse BUL ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 2,42 BGN. Bei einem Razvitie industry-Investment von 1 000 BGN zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 413,223 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 3,22 BGN (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 330,58 BGN wert. Aus 1 000 BGN wurden somit 1 330,58 BGN, was einer positiven Performance von 33,06 Prozent entspricht.
Am Markt war Razvitie industry jüngst 32,96 Mio. BGN wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
