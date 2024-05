NASDAQ Composite Index-Titel Sandy Spring Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sandy Spring Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sandy Spring Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Sandy Spring Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Sandy Spring Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 47,33 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Sandy Spring Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 21,128 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 482,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,76 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Sandy Spring Bancorp belief sich zuletzt auf 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at