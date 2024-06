NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Snap-On gewesen.

Das Snap-On-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Snap-On-Anteile bei 155,92 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,641 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Snap-On-Papiers auf 268,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,03 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 172,03 USD, was einer positiven Performance von 72,03 Prozent entspricht.

Snap-On wurde am Markt mit 14,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at