NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie Anlegern gebracht.

Das Snap-On-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 220,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,531 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,45 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 02.11.2023 auf 263,37 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 193,45 USD entspricht einer Performance von +19,34 Prozent.

Jüngst verzeichnete Snap-On eine Marktkapitalisierung von 13,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at