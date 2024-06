NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren verloren

Am 31.05.2014 wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,806 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,72 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 334,72 USD entspricht einer negativen Performance von 66,53 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at