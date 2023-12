NASDAQ Composite Index-Titel Trinity Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trinity Biotech von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Trinity Biotech-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 13.12.2022 wurde das Trinity Biotech-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Trinity Biotech-Aktie an diesem Tag bei 1,20 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8 333,333 Trinity Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Trinity Biotech-Papiers auf 0,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 113,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,87 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at