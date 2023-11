NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Ultra Clean-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ultra Clean-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Ultra Clean-Anteile betrug an diesem Tag 34,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 289,519 Ultra Clean-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2023 gerechnet (25,26 USD), wäre die Investition nun 7 313,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,87 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at