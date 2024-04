NASDAQ Composite Index-Titel Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Display-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Universal Display-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Universal Display-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 151,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,610 Universal Display-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2024 1 081,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 163,64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,17 Prozent.

Universal Display markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at