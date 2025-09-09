American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Blick 09.09.2025 18:02:53

Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt

Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt

Heute halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,06 Prozent auf 21 784,78 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 21 858,17 Punkte an der Kurstafel, nach 21 798,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 21 731,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 858,17 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 21 450,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19 591,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 884,60 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,99 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21 885,62 Punkte. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 5,23 Prozent auf 16,91 USD), Innodata (+ 4,30 Prozent auf 49,77 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 3,43 Prozent auf 31,70 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 3,20 Prozent auf 62,95 USD) und ADTRAN (+ 3,16 Prozent auf 8,74 EUR). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Astro-Med (-8,61 Prozent auf 10,51 USD), Agilysys (-4,43 Prozent auf 108,90 USD), American Eagle Outfitters (-4,04 Prozent auf 17,58 USD), Lifetime Brands (-3,96 Prozent auf 4,12 USD) und Universal Display (-3,94 Prozent auf 139,68 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 272 913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

13:46 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 8,56 -0,28% ADTRAN Holdings Inc
Agilysys Inc. 96,00 0,00% Agilysys Inc.
Alliance Resource Partners LP 22,64 -0,51% Alliance Resource Partners LP
American Eagle Outfitters Inc. 15,40 0,00% American Eagle Outfitters Inc.
Astro-Med Inc. 9,65 0,52% Astro-Med Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,91 5,23% Donegal Group Inc. (B)
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 27,00 -3,57% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
Innodata Inc. 39,62 -3,32% Innodata Inc.
Ionis Pharmaceuticals Inc 51,44 -0,46% Ionis Pharmaceuticals Inc
Lifetime Brands IncShs 4,12 -3,96% Lifetime Brands IncShs
Logitech S.A. 91,80 0,61% Logitech S.A.
NVIDIA Corp. 144,08 0,70% NVIDIA Corp.
Universal Display Corp. 122,95 -0,24% Universal Display Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 21,40 0,00% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 808,49 0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:11 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen