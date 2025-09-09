Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt

Heute halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,06 Prozent auf 21 784,78 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 21 858,17 Punkte an der Kurstafel, nach 21 798,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 21 731,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 858,17 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 21 450,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19 591,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 884,60 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,99 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21 885,62 Punkte. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 5,23 Prozent auf 16,91 USD), Innodata (+ 4,30 Prozent auf 49,77 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 3,43 Prozent auf 31,70 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 3,20 Prozent auf 62,95 USD) und ADTRAN (+ 3,16 Prozent auf 8,74 EUR). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Astro-Med (-8,61 Prozent auf 10,51 USD), Agilysys (-4,43 Prozent auf 108,90 USD), American Eagle Outfitters (-4,04 Prozent auf 17,58 USD), Lifetime Brands (-3,96 Prozent auf 4,12 USD) und Universal Display (-3,94 Prozent auf 139,68 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 272 913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

