NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Westamerica Bancorp angefallen

Am 11.10.2020 wurde die Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Westamerica Bancorp-Aktie letztlich bei 56,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,761 Westamerica Bancorp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 78,50 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 21,50 Prozent.

Insgesamt war Westamerica Bancorp zuletzt 1,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at