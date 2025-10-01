NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Westamerica Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Westamerica Bancorp-Anteile an diesem Tag 48,06 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 208,073 Westamerica Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2025 10 401,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,99 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,02 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at