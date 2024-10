NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.10.2014 wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,073 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers auf 115,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 791,29 USD wert. Das entspricht einem Plus von 179,13 Prozent.

Abbott Laboratories war somit zuletzt am Markt 199,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at