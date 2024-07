NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 118,04 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 84,717 Abbott Laboratories-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.07.2024 8 669,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,33 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,31 Prozent verringert.

Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 179,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at