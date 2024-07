NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden ADTRAN-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ADTRAN-Anteile bei 22,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 44,583 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Papiere wären am 17.07.2024 283,10 USD wert, da der Schlussstand 6,35 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -71,69 Prozent.

ADTRAN wurde am Markt mit 491,99 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at