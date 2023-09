NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Alphabet C (ex Google) abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Alphabet C (ex Google)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Alphabet C (ex Google)-Aktie an diesem Tag 100,74 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 99,265 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 131,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 049,43 USD wert. Mit einer Performance von +30,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 1,64 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at