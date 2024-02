NASDAQ Composite Index-Wert Amedisys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amedisys-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden Amedisys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Amedisys-Papier an diesem Tag 127,11 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Amedisys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,672 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.02.2024 7 343,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,57 Prozent verringert.

Alle Amedisys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at