NASDAQ Composite Index-Wert American Software A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Software A von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.09.2014 wurden American Software A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das American Software A-Papier investiert hätte, hätte er nun 115,340 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2024 auf 10,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 261,82 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,18 Prozent angezogen.

Am Markt war American Software A jüngst 384,81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at