NASDAQ Composite Index-Wert American Software A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Software A von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die American Software A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die American Software A-Aktie investierten, hätten nun 6,577 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,96 USD, da sich der Wert eines American Software A-Anteils am 06.02.2024 auf 10,79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29,04 Prozent eingebüßt.

American Software A war somit zuletzt am Markt 368,86 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at