NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die AngioDynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie betrug an diesem Tag 6,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 508,296 Anteilen. Die gehaltenen AngioDynamics-Papiere wären am 22.10.2024 10 965,31 USD wert, da der Schlussstand 7,27 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,65 Prozent.

Insgesamt war AngioDynamics zuletzt 295,60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at