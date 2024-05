NASDAQ Composite Index-Wert Anglo American-Aktie: Anglo American-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Anglo American am 30.04.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,77 GBP je Aktie beschlossen. So fiel die Anglo American-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 53,89 Prozent. 1,26 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Anglo American-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 56,33 Prozent zurückgeschraubt.

Anglo American-Auszahlungsrendite

Der Anglo American-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 26,34 GBP in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Anglo American-Anteilsschein erfolgt am 01.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Anglo American-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Anglo American-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Anglo American-Titels 3,89 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 5,16 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren sank der Kurs von Anglo American via London um 14,00 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 38,73 Prozent stärker zugenommen als der Anglo American-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Anglo American

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,86 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,53 Prozent abnehmen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Anglo American

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Anglo American beträgt aktuell 33,367 Mrd. GBP. Das Anglo American-KGV beläuft sich aktuell auf 105,10. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Anglo American einen Umsatz von 24,662 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,19 GBP.

