NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,44 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,440 Associated Banc-Corp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,76 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 06.11.2023 auf 17,44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,76 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Associated Banc-Corp eine Marktkapitalisierung von 2,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at