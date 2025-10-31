NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Astronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Astronics-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Astronics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,535 Astronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 1 744,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,09 USD belief. Damit wäre die Investition 74,44 Prozent mehr wert.

Der Astronics-Wert an der Börse wurde auf 1,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at