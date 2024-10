NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.10.2021 wurden AXT-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AXT-Anteile an diesem Tag bei 8,28 USD. Bei einem AXT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,077 AXT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 29,23 USD wert. Das entspricht einem Minus von 70,77 Prozent.

Der AXT-Wert an der Börse wurde auf 112,83 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at