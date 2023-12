NASDAQ Composite Index-Wert BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BE Semiconductor Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Am 30.11.2022 wurde das BE Semiconductor Industries-Papier an der Börse NASO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,63 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,967 BE Semiconductor Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BE Semiconductor Industries-Papiers auf 140,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 246,94 USD wert. Mit einer Performance von +124,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at