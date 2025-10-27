Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Profitable Cathay General Bancorp-Investition?
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cathay General Bancorp-Aktie bei 43,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,286 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers auf 46,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,29 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 7,29 Prozent gleich.
Cathay General Bancorp wurde am Markt mit 3,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
