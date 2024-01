NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Check Point Software-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.01.2021 wurden Check Point Software-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 132,79 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, befänden sich nun 0,753 Check Point Software-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,71 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Anteils am 11.01.2024 auf 156,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,71 Prozent angezogen.

Alle Check Point Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at